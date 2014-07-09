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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 16:34 BJT

香港股市：恒生指数收低1.6%创两周半以来最大单日跌幅，腾讯重挫

全面卖盘推动恒生指数 下跌1.6%至23,176.07点。该指数在今年高点徘徊一周后，今天创下了6月23日以来的最大单日跌幅。

恒生国企指数 也下挫1.6%，为6月23日以来的最大单日跌幅。

腾讯 重挫3.3%，跟随上日美股互联网类股的跌势。(完)
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