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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 16:18 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月9日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：仍处于2012年低点以来的总体上行趋势。大区间依然完好，只要守在1.3500水平上方，就有反弹回1.3700的可能。关键支撑位仍在1.3485，此处有2012年低点以来的趋势线支撑。

美元/日圆：跌破101.80日圆，大区间仍完好，交投范围继续保持在101.20和103.00略下方之间。

欧元/英镑：昨日回撤似乎在0.7960英镑区域寻获卖兴，该区域在下行时充当支撑。若低于0.7960，下一目标仍为0.7880，而若升破0.7960则可能指向0.8035区域。欧元仍在3月高点拉出的阻力线稍低于0.8055英镑之下，欧元仍有下行压力。

英镑/美元：1.7180继续构成上行阻力，若守在1.7040以上，或进一步涨向1.7330。1.7330为2007年高点2.1160跌向2009年低点1.3500一波跌势的50%回档位。只有跌破1.6910支撑位才会推迟上述情形发生。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3614 1.3611 +0.02 -0.95 1.3745

美元/日圆 101.67 101.57 +0.10 -3.45 105.30

欧元/日圆 138.42 138.25 +0.12 -4.29 144.63

美元/瑞郎 0.8927 0.8928 -0.01 -0.01 0.8928

英镑/美元 1.7121 1.7130 -0.05 +3.41 1.6556

美元/加元 1.0672 1.0676 -0.04 +0.49 1.0620

澳元/美元 0.9398 0.9398 +0.00 +5.44 0.8913

新西兰元/美元 0.8801 0.8784 +0.19 +7.25 0.8206

欧元/瑞郎 1.2157 1.2152 +0.04 -0.93 1.2271

欧元/英镑 0.7949 0.7942 +0.09 -4.19 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2884 9.3053 -0.18 +4.98 8.8474

美元/挪威克朗 6.1873 6.1875 -0.00 +1.99 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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