《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透伦敦7月9日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：仍处于2012年低点以来的总体上行趋势。大区间依然完好，只要守在1.3500水平上方，就有反弹回1.3700的可能。关键支撑位仍在1.3485，此处有2012年低点以来的趋势线支撑。
美元/日圆：跌破101.80日圆，大区间仍完好，交投范围继续保持在101.20和103.00略下方之间。
欧元/英镑：昨日回撤似乎在0.7960英镑区域寻获卖兴，该区域在下行时充当支撑。若低于0.7960，下一目标仍为0.7880，而若升破0.7960则可能指向0.8035区域。欧元仍在3月高点拉出的阻力线稍低于0.8055英镑之下，欧元仍有下行压力。
英镑/美元：1.7180继续构成上行阻力，若守在1.7040以上，或进一步涨向1.7330。1.7330为2007年高点2.1160跌向2009年低点1.3500一波跌势的50%回档位。只有跌破1.6910支撑位才会推迟上述情形发生。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3614 1.3611 +0.02 -0.95 1.3745
美元/日圆 101.67 101.57 +0.10 -3.45 105.30
欧元/日圆 138.42 138.25 +0.12 -4.29 144.63
美元/瑞郎 0.8927 0.8928 -0.01 -0.01 0.8928
英镑/美元 1.7121 1.7130 -0.05 +3.41 1.6556
美元/加元 1.0672 1.0676 -0.04 +0.49 1.0620
澳元/美元 0.9398 0.9398 +0.00 +5.44 0.8913
新西兰元/美元 0.8801 0.8784 +0.19 +7.25 0.8206
欧元/瑞郎 1.2157 1.2152 +0.04 -0.93 1.2271
欧元/英镑 0.7949 0.7942 +0.09 -4.19 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2884 9.3053 -0.18 +4.98 8.8474
美元/挪威克朗 6.1873 6.1875 -0.00 +1.99 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。