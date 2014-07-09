更正-《全球汇市》欧元微涨，市场等待美联储公布会议记录

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(更正：因译文有误，内文倒数第二段应为“我很青睐新西兰元兑澳元--问题是能不能突破1.05(新西兰元)”，非“相较于澳元我很青睐新西兰元--问题是能不能突破105(美分)”)
* 隔夜市场缺乏交投诱因，进入夏沉闷模式
* 新西兰元持于三年高位附近，接近实行浮动汇制以来的最高位
* 美联储会议记录和欧洲央行总裁德拉吉讲话受关注
路透伦敦7月9日 - 欧元周三微涨，交易员期待稍后的欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话以及美联储上次会议的记录，以从中寻找指引。
两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员在隔夜时段发表了对美国增长步伐相对悲观的评估。这些言论可能扶助了欧元。
市场仍在静候美联储发出支持明年升息的更强硬信号。很多人预期美联储升息将最终推高美国公债收益率(殖利率)和美元。
“最近真的非常平静，”汇丰策略师Daragh Maher称，“(美联储主席)叶伦在会后对通胀上行风险不屑一顾，今天公布会议记录，可以看看美联储其他人是否也是同样看法。”
美元兑一篮子主要货币 略跌至80.152。美元兑欧元下滑0.04%至1.3617。
美元兑日圆跌回到上周四非农就业数据公布前水位，因美债收益率跌离上周高点，打击美元需求。美元兑日圆 周三持稳在101.63。
Praevidentia Strategy市场策略师Masafumi Yamamoto说：“我认为会议记录内容可能利好美元。”
他指出，“不论看哪个数据，(美国)通胀率都在走高，我不确信这会仅被视作噪音而不受重视。”
**新西兰元**
新西兰元兑美元小升至三年高位0.8819，继周二大涨之后续上攻。当时是因为惠誉将新西兰的评等展望从稳定上调至正面，称该国财政整固取得进展。
新西兰元自1月以来已上涨约9%，受益于该国利率的稳步走升。新西兰是发达国家中唯一一个借款成本攀升的国家。
汇丰的Maher说：“新西兰元有合理的动能...我很青睐新西兰元兑澳元--问题是能不能突破1.05(新西兰元)。也许可以。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3611 1.3611 +0.00 -0.97 1.3745
美元/日圆 101.63 101.57 +0.06 -3.49 105.30
欧元/日圆 138.37 138.25 +0.09 -4.33 144.63
美元/瑞郎 0.8929 0.8928 +0.01 +0.01 0.8928
英镑/美元 1.7111 1.7130 -0.11 +3.35 1.6556
美元/加元 1.0674 1.0676 -0.02 +0.51 1.0620
澳元/美元 0.9402 0.9398 +0.04 +5.49 0.8913
新西兰元/美元 0.8804 0.8784 +0.23 +7.29 0.8206
欧元/瑞郎 1.2155 1.2152 +0.02 -0.95 1.2271
欧元/英镑 0.7953 0.7942 +0.14 -4.15 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2850 9.3053 -0.22 +4.95 8.8474
美元/挪威克朗 6.1860 6.1875 -0.02 +1.97 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张涛/朱晓军/王洋/田建华/李婷仪)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。