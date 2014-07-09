更正-《全球汇市》欧元微涨，市场等待美联储公布会议记录

(更正：因译文有误，内文倒数第二段应为“我很青睐新西兰元兑澳元--问题是能不能突破1.05(新西兰元)”，非“相较于澳元我很青睐新西兰元--问题是能不能突破105(美分)”)

* 隔夜市场缺乏交投诱因，进入夏沉闷模式

* 新西兰元持于三年高位附近，接近实行浮动汇制以来的最高位

* 美联储会议记录和欧洲央行总裁德拉吉讲话受关注

路透伦敦7月9日 - 欧元周三微涨，交易员期待稍后的欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话以及美联储上次会议的记录，以从中寻找指引。

两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员在隔夜时段发表了对美国增长步伐相对悲观的评估。这些言论可能扶助了欧元。

市场仍在静候美联储发出支持明年升息的更强硬信号。很多人预期美联储升息将最终推高美国公债收益率(殖利率)和美元。

“最近真的非常平静，”汇丰策略师Daragh Maher称，“(美联储主席)叶伦在会后对通胀上行风险不屑一顾，今天公布会议记录，可以看看美联储其他人是否也是同样看法。”

美元兑一篮子主要货币 略跌至80.152。美元兑欧元下滑0.04%至1.3617。

美元兑日圆跌回到上周四非农就业数据公布前水位，因美债收益率跌离上周高点，打击美元需求。美元兑日圆 周三持稳在101.63。

Praevidentia Strategy市场策略师Masafumi Yamamoto说：“我认为会议记录内容可能利好美元。”

他指出，“不论看哪个数据，(美国)通胀率都在走高，我不确信这会仅被视作噪音而不受重视。”

**新西兰元**

新西兰元兑美元小升至三年高位0.8819，继周二大涨之后续上攻。当时是因为惠誉将新西兰的评等展望从稳定上调至正面，称该国财政整固取得进展。

新西兰元自1月以来已上涨约9%，受益于该国利率的稳步走升。新西兰是发达国家中唯一一个借款成本攀升的国家。

汇丰的Maher说：“新西兰元有合理的动能...我很青睐新西兰元兑澳元--问题是能不能突破1.05(新西兰元)。也许可以。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3611 1.3611 +0.00 -0.97 1.3745

美元/日圆 101.63 101.57 +0.06 -3.49 105.30

欧元/日圆 138.37 138.25 +0.09 -4.33 144.63

美元/瑞郎 0.8929 0.8928 +0.01 +0.01 0.8928

英镑/美元 1.7111 1.7130 -0.11 +3.35 1.6556

美元/加元 1.0674 1.0676 -0.02 +0.51 1.0620

澳元/美元 0.9402 0.9398 +0.04 +5.49 0.8913

新西兰元/美元 0.8804 0.8784 +0.23 +7.29 0.8206

欧元/瑞郎 1.2155 1.2152 +0.02 -0.95 1.2271

欧元/英镑 0.7953 0.7942 +0.14 -4.15 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2850 9.3053 -0.22 +4.95 8.8474

美元/挪威克朗 6.1860 6.1875 -0.02 +1.97 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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