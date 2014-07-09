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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月9日

路透伦敦7月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           159,075            +1,025
    锡            11,710              -140
    铅           213,600              持平
    锌           662,525              -625
    铝         5,024,225            -9,975
    镍           306,828            +1,548
    铝合金        35,400              持平
    NASAAC        63,440              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据         库存分布                品种      库存数据        库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅        MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡        MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 张涛)
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