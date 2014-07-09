欧元债市：希腊公债收益率上涨，新债发行即在眼前

市场融资仍比希腊仍在接受的官方救助来得贵，但关键的是市场融资不附带改革条件，而这些条件已经激怒了厌烦紧缩的希腊人。

为获得下笔10亿欧元的救助款，希腊已经承诺出售最大的发电公司PPC，反对党和罢工的电厂工人已经高喊要进行抗争。

“除了利息成本之外，还有其他的收益--希腊在填补融资缺口，使得自己在与国际三方贷款机构的谈判中地位上升。”苏格兰皇家银行的利率分析师Michael Michaelides称，其指的是欧盟执委会，国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行。

希腊公债提供的收益率是欧元区内最高，但是许多投资者因为担忧其低评级和长到期年限，还是不愿意买入希腊债券。由于债务重组，希腊除了国库券和新发行的五年期公债，剩下的所有债券到期时间都在2023年以后。(完)

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