欧元债市：希腊公债收益率上涨，新债发行即在眼前

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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市场融资仍比希腊仍在接受的官方救助来得贵，但关键的是市场融资不附带改革条件，而这些条件已经激怒了厌烦紧缩的希腊人。
为获得下笔10亿欧元的救助款，希腊已经承诺出售最大的发电公司PPC，反对党和罢工的电厂工人已经高喊要进行抗争。
“除了利息成本之外，还有其他的收益--希腊在填补融资缺口，使得自己在与国际三方贷款机构的谈判中地位上升。”苏格兰皇家银行的利率分析师Michael Michaelides称，其指的是欧盟执委会，国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行。
希腊公债提供的收益率是欧元区内最高，但是许多投资者因为担忧其低评级和长到期年限，还是不愿意买入希腊债券。由于债务重组，希腊除了国库券和新发行的五年期公债，剩下的所有债券到期时间都在2023年以后。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/田建华; 审校 艾茂林)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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