中国债市：资金面趋紧IRS小幅走升，基本面仍需更多数据指引

路透上海7月9日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅走升，因资金面逐步收紧；最新公布的6月物价数据偏弱，显示经济回暖势头仍犹豫，但对市场影响暂有限，基本面仍需下周公布的二季度GDP等数据给出更多指引。

交易员并称，随着新股发行逐步进入常规进程，可能加剧未来资金面的波动，IRS受到的扰动也会相应加大。

“稍涨了3个(基)点吧，长端短端都差不多，今天钱紧，”上海一银行交易员称。

银行间市场周三主要回购加权利率 涨势不改。交易员表示，例行缴准余波未了，外汇占款等对流动性补充效应逐步降低，且近日转债、新股等申购对资金亦有一定抽离，场内机构需求多集中在短期资金，而长期品种则供大于求，供需结构性失衡现象仍明显。

上述交易员并谈到，接下来IRS走向仍看基本面及资金面的动向，而新股发行逐步增多，对流动性以及IRS的影响或将加大， ”貌似一堆银行都预披露了，这个要是轮到了市场就要大出血了吧。“

中国证监会网站此前公布了最后一批A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，加上此前披露的618家，目前已有641家企业发布了预披露或预披露更新信息，其中有11家中小型银行集中亮相。

中国最新公布的6月物价数据同比涨幅温和并略低于预期，显示中国短期尚不会有通胀担忧，也为进一步出台微刺激政策提供空间。

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6089/3.7156 3.7058/3.7836 3.9700/4.0528 4.2100/4.2933 4.2059/4.4721

上日 3.5900/3.6920 3.6740/3.7600 3.9380/4.0260 4.1940/4.2850 4.1860/4.4653

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变动 +0.0189/+0.0236 +0.0318/+0.0236 +0.0320/+0.0268 +0.0160/+0.0083 +0.0199/+0.0068

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。