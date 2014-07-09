中国债市：资金面趋紧IRS小幅走升，基本面仍需更多数据指引

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海7月9日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅走升，因资金面逐步收紧；最新公布的6月物价数据偏弱，显示经济回暖势头仍犹豫，但对市场影响暂有限，基本面仍需下周公布的二季度GDP等数据给出更多指引。
交易员并称，随着新股发行逐步进入常规进程，可能加剧未来资金面的波动，IRS受到的扰动也会相应加大。
“稍涨了3个(基)点吧，长端短端都差不多，今天钱紧，”上海一银行交易员称。
银行间市场周三主要回购加权利率 涨势不改。交易员表示，例行缴准余波未了，外汇占款等对流动性补充效应逐步降低，且近日转债、新股等申购对资金亦有一定抽离，场内机构需求多集中在短期资金，而长期品种则供大于求，供需结构性失衡现象仍明显。
上述交易员并谈到，接下来IRS走向仍看基本面及资金面的动向，而新股发行逐步增多，对流动性以及IRS的影响或将加大， ”貌似一堆银行都预披露了，这个要是轮到了市场就要大出血了吧。“
中国证监会网站此前公布了最后一批A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，加上此前披露的618家，目前已有641家企业发布了预披露或预披露更新信息，其中有11家中小型银行集中亮相。
中国最新公布的6月物价数据同比涨幅温和并略低于预期，显示中国短期尚不会有通胀担忧，也为进一步出台微刺激政策提供空间。
国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.6089/3.7156 3.7058/3.7836 3.9700/4.0528 4.2100/4.2933 4.2059/4.4721
上日 3.5900/3.6920 3.6740/3.7600 3.9380/4.0260 4.1940/4.2850 4.1860/4.4653
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变动 +0.0189/+0.0236 +0.0318/+0.0236 +0.0320/+0.0268 +0.0160/+0.0083 +0.0199/+0.0068
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。