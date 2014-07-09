《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地 时间16:22时，1港元=0.79956人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为-7.76%，高于上交易日收盘的-8.15%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.42 4.95 0.86 建设银行 4.20 5.56 0.94 中国银行 2.56 3.49 0.92 农业银行 2.35 3.52 0.83 招商银行 10.24 14.66 0.87 中信银行 4.24 4.78 1.11 交通银行 3.91 5.16 0.95 民生银行 6.11 7.10 1.08 中国人寿 13.71 20.60 0.83 中国平安 39.71 60.05 0.83 中国太保 17.92 28.05 0.80 中信证券 11.40 17.60 0.81 新华人寿 21.74 26.55 1.02 海通证券 8.99 12.22 0.92 华能国际 5.93 9.12 0.81 大唐发电 3.86 3.76 1.28 华电国际 3.25 4.94 0.82 中煤能源 3.98 4.21 1.18 中国神华 14.64 21.70 0.84 中国石油 7.48 9.65 0.97 兖州煤业 6.63 5.92 1.40 中国石化 4.98 7.24 0.86 上海石化 3.20 2.22 1.80 中海油服 17.19 19.56 1.10 中国铝业 3.04 2.83 1.34 江西铜业 12.59 13.36 1.18 洛阳钼业 6.67 4.28 1.95 紫金矿业 2.12 1.77 1.50 马钢股份 1.58 1.67 1.18 鞍钢股份 3.04 5.23 0.73 重庆钢铁 2.31 1.53 1.89 海螺水泥 16.13 28.20 0.72 北人股份 5.85 3.69 1.98 中联重科 4.39 4.67 1.18 金隅股份 5.56 5.22 1.33 中国国航 3.30 4.57 0.90 东方航空 2.32 2.49 1.17 南方航空 2.31 2.40 1.20 中国远洋 3.04 3.06 1.24 中海集运 2.23 1.95 1.43 中集集团 13.82 15.56 1.11 中海发展 4.23 4.68 1.13 宁沪高速 5.60 9.50 0.74 深高速 3.61 4.30 1.05 成渝高速 2.68 2.49 1.35 皖通高速 4.42 4.72 1.17 广深铁路 2.55 2.86 1.12 中国南车 4.66 6.60 0.88 中国交建 3.57 5.33 0.84 中国铁建 4.62 7.20 0.80 中国中铁 2.59 3.99 0.81 长城汽车 26.34 30.10 1.09 比亚迪 47.96 45.15 1.33 广汽集团 7.66 9.42 1.02 青岛啤酒 39.00 60.30 0.81 广州药业 23.36 24.10 1.21 新华制药 5.79 3.80 1.91 海信科龙 8.66 10.22 1.06 晨鸣纸业 4.02 3.38 1.49 上海医药 12.12 16.06 0.94 中兴通讯 13.00 15.24 1.07 东方电气 11.94 13.40 1.11 潍柴动力 17.66 30.35 0.73 东北电气 2.34 1.52 1.93 经纬纺机 10.53 7.03 1.87 昆明机床 4.30 2.93 1.84 一拖股份 7.65 5.29 1.81 北辰实业 2.45 1.96 1.56 创业环保 7.75 5.16 1.88 中国中冶 1.70 1.56 1.36 金风科技 9.14 8.88 1.29 丽珠 48.89 48.50 1.26 万科 8.56 15.52 0.69 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。