金属期市：伦铜在近五个月高位附近徘徊，整理此前涨幅

“CPI增幅低于预期表明对刺激措施这个想法的支持。(总理李克强)既有空间也有资金采取行动。我认为那是过去几周金属价格走升的最重要原因。”他说。

0747 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%，报每吨7,155美元。上日一度触及2月19日以来最高水准7,212美元。目前铜价缓缓升向2月高点7,220美元，那将为创造1月底来最高价位铺路。

上海期交所9月期铜合约 小跌0.1%，至每吨50,930元人民币。

但供应渐减支撑铜价。

三位消息人士称，智利国有铜公司Codelco 已要求中国的某些精炼铜买家取消原定于今年下半年交付的货物，因该公司减少加工一处新矿的矿石。

此外(日本矿业金属公司(JX Nippon Mining & Metals Corp)主管表示，今年全球精炼铜市场预计将出现短缺，而非此前预期的过剩，因需求强劲且生产大国中国的开工率降低。

其他金属方面，LME期铝 周二追平13个月高点后，看来可望创下13个月新高；LME期锌 亦逼近上日触及的2,300美元上方三年高位。沪锌 触及17个月来高点，但沪铝 持稳。(完)

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