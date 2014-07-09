金属期市：伦铜在近五个月高位附近徘徊，整理此前涨幅

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
“CPI增幅低于预期表明对刺激措施这个想法的支持。(总理李克强)既有空间也有资金采取行动。我认为那是过去几周金属价格走升的最重要原因。”他说。
0747 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%，报每吨7,155美元。上日一度触及2月19日以来最高水准7,212美元。目前铜价缓缓升向2月高点7,220美元，那将为创造1月底来最高价位铺路。
上海期交所9月期铜合约 小跌0.1%，至每吨50,930元人民币。
但供应渐减支撑铜价。
三位消息人士称，智利国有铜公司Codelco 已要求中国的某些精炼铜买家取消原定于今年下半年交付的货物，因该公司减少加工一处新矿的矿石。
此外(日本矿业金属公司(JX Nippon Mining & Metals Corp)主管表示，今年全球精炼铜市场预计将出现短缺，而非此前预期的过剩，因需求强劲且生产大国中国的开工率降低。
其他金属方面，LME期铝 周二追平13个月高点后，看来可望创下13个月新高；LME期锌 亦逼近上日触及的2,300美元上方三年高位。沪锌 触及17个月来高点，但沪铝 持稳。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 艾茂林/田建华)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。