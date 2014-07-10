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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 17:11 BJT

台股业绩：鸿海6月合并营收为3,169.93亿台币，年增4.06%

路透台北7月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周四公布，6月合并营收为3,169.93亿台币，较上年同期成长4.06%。

鸿海6月营收较5月的2,679.66亿台币增加18.3%。

该股今日收高3.33%，报108.5台币；大盘加权股价指数 则收高0.79%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 6月 3,169.93 +18.30 +4.06

2014年 5月 2,679.66 -8.99 -10.82

2014年 4月 2,944.42 -4.34 +0.92(完)

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