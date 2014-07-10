台股业绩：鸿海6月合并营收为3,169.93亿台币，年增4.06%

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透台北7月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周四公布，6月合并营收为3,169.93亿台币，较上年同期成长4.06%。
鸿海6月营收较5月的2,679.66亿台币增加18.3%。
该股今日收高3.33%，报108.5台币；大盘加权股价指数 则收高0.79%。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2014年 6月 3,169.93 +18.30 +4.06
2014年 5月 2,679.66 -8.99 -10.82
2014年 4月 2,944.42 -4.34 +0.92(完)
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路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)