《即时观点5》中国6月新增人民币贷款及M2增速均超预期

路透北京/上海7月15日 - 中国人民银行周二公布数据显示，6月新增人民币贷款1.08万亿元，高于此前路透9,150亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.7%，亦明显高于路透调查中值13.5%。

央行数据并显示，中国6月末人民币贷款余额77.63万亿元，同比增长14.0%，高于13.8%的路透调查中值。

初步统计，2014年6月社会融资规模为1.97万亿元人民币，比上年同期多9,370亿。

6月末外汇储备余额则为3.99万亿美元，路透调查中值为3.98万亿美元。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --6月新增人民币贷款1.08万亿元，路透调查中值为9,150亿元 --6月末M2同比增长14.7%%，路透调查中值为13.5%% --6月末人民币贷款余额同比增长14.0%%，路透调查中值为13.8% --6月末外汇储备余额则为3.99万亿美元，路透调查中值为3.98万亿美元。 欲浏览6月数据详情，请点选

以下为市场人士的评论:

--民生证券宏观团队

6月份社融1.97万亿元，同比大增9370亿。主因：财政加杠杆，融资需求恢复；货币端宽松；以信托贷款、委托贷款和未贴现银行承兑汇票为代表的表外融资大幅反弹。实体杠杆滚动融资需求叠加财政支出加快配合定向宽松导致表内贷款上升。季末因素对企业债融资略有扰动，6月企业债融资新增2694亿，较5月略有下降，但远好于去年同期。

新增人民币贷款1.08万亿，同比多增2165亿，其中：6月居民中长期贷款较5月回落，但好于年初，房地产销售最差的时候过去了；中长期贷款新增规模维持高位：09和12年大规模刺激政策后，资金大部分流向地方融资平台、地产和产能过剩等高杠杆部门，银行资产端配置期限拉长，而资产周转率却大幅下降。在非标监管趋严和杠杆滚动的融资需求下，中长期信贷自然保持高增长。

M2同比14.7%，大幅超预期。超预期源于去年钱荒的低基数叠加存款派生能力增强。货币派生能力增强源于：财政支出扩张加快和货币定向宽松相互配合，实体债务滚动融资需求强劲，信贷扩张带动货币创造；去年钱荒导致政策性金融债和信用债发行萎缩，今年6月银行间流动性宽裕，政策性金融债和信用债发行5220亿，比去年同比多增2719亿；近两个月财政存款加大投放力度，公开市场连续净投放，基础货币成为存款派生的源头活水。

人民币存款新增3.79万亿，尽管存在银行季末揽储的季节性扰动，但6月存款新增量远高于近年来平均水平，印证了存款派生能力增强的判断。其中值得关注的是6月当月财政存款为减少3037亿，财政部发文要求地方政府加快支出效果显现，财政拨款速度明显加快；6月新增外币存款279亿，仍维持高位，人民币波幅扩大和国内资产价格不确定性使得私人部门资产外币化倾向明显，私人部门持汇意愿增强，预计6月外汇占款增量继续维持低位。

定向“宽货币”之后，“宽财政”+“宽信用”浮出水面，我们6月初提示的微刺激第三波加速兑现，未来经济和通胀会渐次见底，债市最美好的时光已经过去。

--中金债券研究

6月份贷款增量达到1.08万亿，明显超过此前市场预期，直接推动信贷余额增速回升到14%的水平。同时6月份信贷增量的回升显示政府重点支持领域的信贷投放有所加快，比如保障房和基建投资。

6月份存款回升3.79万亿，在历史上处于第二高的水平，仅次于13年的3月份。存款的大幅回升导致7月初缴纳的法定存款准备金数量也大幅上升，这也是近期资金面收紧的主要原因。

6月份社融增量增量为1.97万亿，高于我们此前预期的1.6万亿。社融余额增速也从15.6%回升到16.3%。一方面是信贷增量高于此前预期，另一方面，委托贷款和信托贷款等与非标相关的分项也有所回升，未贴现票据增量也上升。

总体来看，我们维持此前判断，下半年广义流动性会有一定幅度的回升，社融余额增速回升到16%-17%的区间，而M2余额增速回升到14%-15%的区间。在广义流动性扩张的同时，狭义流动性可能较上半年有所收紧。一方面，上半年由于各种因素导致银行资产负债表扩张不顺畅，银行较多资金淤积在货币市场，导致狭义流动性较为宽松，但下半年银行将更多资金运用到贷款、非标和债券等资产类别，在货币市场的融出资金规模可能会有所下降。加上IPO的边际上的频繁扰动，下半年7天回购利率均值水平可能回升到3.5%甚至更高的水平。

我们认为在广义流动性扩张以及财政政策变得更加积极的情况下，货币流动性速度也会有所提高，支撑下半年经济增长保持在7.5%附近。从资产类别来看，风险资产的表现可能仍优于无风险资产。利率债我们认为在供需关系不利的情况下需要有适度调整才会更具备吸引力。

--海通证券宏观首席分析师 姜超：

6月新增融资总量19700亿，同比多增9370亿，主要是贷款、未贴现票据和债券大幅多增；新增贷款略超预期，其中居民贷款保持稳定，企业短贷尤其票据贷款同比多增1,500亿。

M2增速大幅反弹至14.7%，创近10个月新高，远超13％的年度目标；货币超增而经济未明显改善，未来货币政策松紧两难，短期或难更宽松。

---华融证券宏观研究员 郝大明：

6月新增信贷和社融基本符合预期。此前我们曾明确指出，房地产投资趋势下行经济下行压力较大情况下，必须依靠基建投资稳增长，必须依靠货币信贷投放提供资金来源。6月信贷社融大增既是二季度稳增长的需要，也是缓解三季度经济下行压力的需要。

预测下半年货币政策预调微调，总体保持较宽松状态。维持14年经济四平八稳在7.4%左右的判断。

--中信建投证券 研究发展部副总裁 胡艳妮：

数据显示还是在放水，保持宽松货币，给改革创造低成本低利率的环境，成本太高了，结构调整就没法进行，企业会受不了，且政府融资，也希望利率能低一点。本届政府会考虑成本收益比。

现在对于实体经济是相对好的货币环境，有利于稳增长，7.5%应该是经济增长的下限，估计下半年的经济状态会好于上半年，实现目标应该没问题，但挑战也很多，尤其是房地产不一定能稳得住，虽然现在国家通过发展基建来对冲房地产下滑风险，但效果仍不明显。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

货币增速加快，尤其是M1的增幅较高，这是企业景气上升的表现，看来政策方面的努力已经累积到了发挥效力的程度。

在5月底的时候，我们预测6，7月份人民币兑美元将有小幅升值，现在这一预测已经兑现了。在接下来的8月份，人民币兑美元将没有什么方向，而这个阶段之后，人民币很可能还会进一步贬值。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

新增贷款还算符合预期，但6月M2大幅超出预期，应该是定向降准、再贷款等加大了货币投放的力度，我们觉得监管层可能是看到5、6月份外汇占款较前期有所减少，所以从稳经济增长需要等角度出发，加大了主动投放的力度。

从未来情况来看，不排除央行仍然会加大货币供应，比如说定向降准范围在下半年有所扩大，但是谈论全面降准意义不大；另外对调降利率也会比较谨慎，如果是全面降息不利于调控房地产、地方融资等领域。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

在今天公布的数据中，我觉得明显超预期的是社会融资。尤其是非信贷的融资恢复的比较好。存款增量中，半年末理财回表应该是比较重要的一个因素。

从现有的融资情况来看，三季度投资将有有力的支撑，此前对三季度经济形势的担心，应该会有所减弱，保增长的压力会有缓解。

政策方面，估计差不多就这样了。过犹不及，也没必要进一步的放松，维持一个比较稳定的水平就可以。进一步讲，如果在三季度末或更晚时间，能基本确定今年保增长任务无忧的话，甚至不排除此前推出的一些微刺激政策会渐渐退出。

--齐鲁证券宏观研究员 杨超：

新增人民币贷款和社会融资总量大幅超出市场预期，央行结构性宽松货币政策效果逐渐体现。融资表外转表内继续，新增人民币贷款取代传统的委托贷款、信托贷款成为社会融资总量增长的主要动力。信托贷款继续萎缩，而委托贷款增长幅度尚不足弥补。由于人民币较去年贬值，外币负债减少导致外币贷款也同比减少。

展望后期，M2以及贷款余额增速都较前期回升，经济仍缺乏显着上升动力，央行将继续实施结构性宽松政策，货币增速和融资总量将继续反弹，货币环境的显着改善将会对四季度经济形成支撑。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

整体来看，这次公布的金融数据比较超预期。一是社会融资规模增长很快，不论是人民币信贷，还是非信贷融资。从结构上看，人民币信贷比例有所提升，可能也和之前放松存贷比控制有关。

目前情况下，货币政策再全面降准和降息的必要性更加降低。而且短期来看，经济复苏的趋势已经基本确定，政策维持平稳就基本能达到保增长的要求。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩:

M2增速和新增贷款增量高于预期，主要是由于基础货币的投放增加。外汇占款对于基础货币投放的影响越来越小，因此M2增速上升是央行加强再贷款、再贴现操作。此外，基数效应也成为推升M2的因素之一。

贷款余额增速提升，超过预期。经过测算，非标入表带来的表内贷款结构性上升趋势很快接近尾声，但存贷比调整对表内贷款的刺激作用会更加明显。未来，货币政策可能会缓慢收缩，相对略微偏紧。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

信贷超预期增长，更主要的是M2的增长也超预期，并且超越了信贷的增长，说明货币流转速度在加快，意味着经济内在活力在增强。

从代表货币流转速度的货币乘数看，货币流转速度确实是在提高，表明前期持续微刺激对经济活力恢复已发生作用，经济增长前景看好。

经济转好和流动性宽松对股市构成支撑，但对债市有不利影响。但我们认为，稳中偏紧的货币政策基调不会改变，未来货币增速或有回落，经济增长也将延续平稳格局。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

数据很不错，M2增速比之前的预期高很多，但从来另一个角度来说，M2数据反弹之后，各项数据都不会太差，所以经济数据应该向好的势头至少短期是比较确定的。

存款大幅增长主要是因为理财回表，社会融资规模接近2万亿，也是比较高的水平，新增信贷和社会融资总量持续的高增长，这样的话经济企稳的基础就进一步夯实了，之前的刺激政策已经在产生效果，后面政策的频率和力度肯定都会下来，至少短期内不会加码了。

现在不太确定的一个因素就是下半年房地产怎么变化，对经济影响在什么程度，目前看房地产还没有明显回暖，一些城市开始放开限购，但年内对地产周期的影响可能不会太明显。

--广发银行高级交易员 颜岩：

上半年社会融资规模等增速平稳，6月增速则较快，或许是各种刺激政策落地的结果。观察存款数据，上半年同比多增仅1,354亿，6月末同比多增则高达2.19万亿。导致M2绝对量和同比增速大增。

14.7%的M2增速超过预期，就是存款大增的结果。背后原因是之前宽松刺激政策释放的资金转化成存款。另外，去年二季度开始，M2增速被压制，也导致今年的数据偏高。考虑到今年13%的M2目标，后续的刺激政策必然有所收敛。

银行间市场这一波的利率反弹，跟月初缴准和数据预期较好有关，现在看来，数据好于预期，利率走势依然不乐观。

--交通银行金融研究中心研究员 徐博：

整体符合预期，对实际经济的支持度从量上来说有明显的增加。其中信托贷款占比下降，主要原因有三：一是经济增速下行，相关领域景气度下降，房地产和地方融资平台的融资需求是下降的；二是同业业务监管加强，以及银行在经济下行周期避险意愿升温，导致银行在通过非信贷、非标以及相关衍生渠道的资金供给也是明显下降；最后，二季度开始银行间市场资金充裕度明显下降，推动银行票据、未贴现承兑汇票融资等有明显加快。

--首创证券研究所所长 王剑辉：

结合外汇储备的数据看，6月新增的流动性主要来自于中国央行的主动投放，而非外汇占款带来的被动投放。M2和新增贷款都显着高于预期，说明虽然央行一直在采取的是微刺激的动作，但实际的效果无异于全面宽松。

我们认为央行这样做的主要原因一方面是出于稳增长的考虑，另一方面也担心再现去年6月的“钱荒”，所以从公开市场操作和大面积的定向降准都释放出了足够的流动性。

结合其他宏观经济数据，我们认为目前央行释放出的流动性，相对于实体经济的真实需求而言，恐怕已经显得富余。7、8月份央行可能采用点刹的方式，回收多余的流动性。

--浦发银行金融市场部 曹阳：

6月M2同比增速和人民币贷款增量符合市场预期，但都达到了此前市场预期的较高值。这和此前定向降准等刺激政策促进贷款回升，以及财政资金加速投放有关。

目前来看，广义货币增速与年初的目标出现背离。预计未来的货币政策将保持中性，而财政刺激会成为主流。整体呈现“稳货币，宽财政”的趋势。其中地方财政相对中央财政将更加积极。项目收益票据、市政债的供给将加速。

--国泰君安固定收益首席分析师 徐寒飞

货币信贷增速偏快。M2增速已经超过央行目标水平，而信贷增速也超过万亿，宽货币、宽信贷政策的刺激效果在增强，结合宏观数据层面的变化，我们认为从融资改善到经济改善正在发生。

货币政策恐将稍息。偏高的货币信贷数据，意味着央行货币政策不会“更宽松”，边际上来看，三季度货币政策可能比二季度有所收紧。

综合考虑货币政策的边际变化、IPO的持续冲击、流动性的内外季节性收紧，我们认为流动性对债市不利，建议保持中性头寸，以静制动。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。

--中国央行货币政策委员会二季度例会强调，将继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构。