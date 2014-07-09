香港金融：证监会对平安证券内部监控缺失予以谴责，并罚款600万港元

路透香港7月9日 - 香港证监会周三称，中国平安 旗下香港业务分支--中国平安证券（香港）有限公司因犯有严重内部监控缺失及其他事项，对其作出谴责及罚款600万港元。

证监会在一份声明中称，于2010年8月1日至2011年4月30日期间，平安证券没有制订防止洗黑钱活动的内部监控程序，亦没有主动辨识和及时向证监会及联合财富情报组举报可疑交易、为员工提供防止洗黑钱培训，以及制订及遵循适当及有效的程序以在执行付款时保障客户资产等等。

在部分个案中，平安证券在未取得有关客户的适当书面指示的情况下，执行第三方付款，因此遭证监会罚款共600万港元。

证监会法规执行部执行董事施卫民（Mark Steward）表示，“本案涉及严重的内部监控缺失。平安采取了适当的应对措施，使其避免承受更严厉的处分。本案向业界发出了明确的警告讯息，就是市场绝不容许轻率的态度。”

证监会并称，对于中国证券监督管理委员会协助调查本案，证监会谨此公开致谢。

证监会说，在决定上述纪律处分时，已考虑到所有相关情况，包括平安以往并无遭受纪律处分的纪录、平安已就内部监控缺失采取补救行动（包括聘请新的管理团队及行政总裁），以及平安同意委聘独立审查员以确认其已执行新的程序及有关程序能妥善地运作。 （完）

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