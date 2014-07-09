香港金融：证监会对平安证券内部监控缺失予以谴责，并罚款600万港元

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 香港证监会周三称，中国平安 旗下香港业务分支--中国平安证券（香港）有限公司因犯有严重内部监控缺失及其他事项，对其作出谴责及罚款600万港元。
证监会在一份声明中称，于2010年8月1日至2011年4月30日期间，平安证券没有制订防止洗黑钱活动的内部监控程序，亦没有主动辨识和及时向证监会及联合财富情报组举报可疑交易、为员工提供防止洗黑钱培训，以及制订及遵循适当及有效的程序以在执行付款时保障客户资产等等。
在部分个案中，平安证券在未取得有关客户的适当书面指示的情况下，执行第三方付款，因此遭证监会罚款共600万港元。
证监会法规执行部执行董事施卫民（Mark Steward）表示，“本案涉及严重的内部监控缺失。平安采取了适当的应对措施，使其避免承受更严厉的处分。本案向业界发出了明确的警告讯息，就是市场绝不容许轻率的态度。”
证监会并称，对于中国证券监督管理委员会协助调查本案，证监会谨此公开致谢。
证监会说，在决定上述纪律处分时，已考虑到所有相关情况，包括平安以往并无遭受纪律处分的纪录、平安已就内部监控缺失采取补救行动（包括聘请新的管理团队及行政总裁），以及平安同意委聘独立审查员以确认其已执行新的程序及有关程序能妥善地运作。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。