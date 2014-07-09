更正-中美关系：中国副总理汪洋称金融改革要把握好恰当的速度

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
(因英文原文有误，应为“中国副总理汪洋引述美国财长的话称中国应加快汇率机制改革”，非汪洋本人表示“中国将加快汇率机制改革”)
路透北京7月9日 - 中国副总理汪洋周三表示，在实施广泛的金融改革方面，中国需要把握好恰当的速度。他是在北京举行的中美年度高层对话上做此番表示的。
汪洋称，美国财长杰克卢还对其表示，中国应加快汇率机制改革的速度。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)