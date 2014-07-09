《分析》全球监管当局警告市场存在泡沫，新次贷风暴恐酝酿成形

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
那么这可能会成为新的次优贷款吗？自金融危机以来，银行无法大量持有这类债券，因此有助于银行业本身对风险绝缘。但它们在代理市场方面能力有限，若难以找到合适定价，就可能会蜂拥退出市场。而随之而来的冲击通常将波及公司财务，还有储户和基金经理。
说到底，就是危机之后银行收紧了直接放贷，推动很多企业都转向债市和直接求助投资者。如果这一渠道也突然砍掉，再融资变得困难，那将造成很大冲击。
然而，对于和“安全的”政府公债打交道的投资者来说，鉴于经通胀调整后收益率不足1%，垃圾债券可能是他们达成目标的唯一渠道。除非利率变化，否则这种情况也不会有所改观。
此外，BIS也在提醒升息的风险，“当利率正常化后，这一过程的可持续性将最终受到考验。”(完)
(编译 龚芳/李婷仪/朱晓军；审校 孙茉莉/朱晓军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)