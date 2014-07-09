《分析》全球监管当局警告市场存在泡沫，新次贷风暴恐酝酿成形

那么这可能会成为新的次优贷款吗？自金融危机以来，银行无法大量持有这类债券，因此有助于银行业本身对风险绝缘。但它们在代理市场方面能力有限，若难以找到合适定价，就可能会蜂拥退出市场。而随之而来的冲击通常将波及公司财务，还有储户和基金经理。

说到底，就是危机之后银行收紧了直接放贷，推动很多企业都转向债市和直接求助投资者。如果这一渠道也突然砍掉，再融资变得困难，那将造成很大冲击。

然而，对于和“安全的”政府公债打交道的投资者来说，鉴于经通胀调整后收益率不足1%，垃圾债券可能是他们达成目标的唯一渠道。除非利率变化，否则这种情况也不会有所改观。

此外，BIS也在提醒升息的风险，“当利率正常化后，这一过程的可持续性将最终受到考验。”(完)