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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 16:58 BJT

《中国新债预测》进出口行五年固息债预测均值4.89%接近二级，需求中性

* 招标品种: 进出口行五年固息债

* 金额上限：50亿元

* 招标时间: 7月10日10:00-11:00

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.86%-4.93%

* 预测均值: 4.89%

路透上海7月9日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期债，其中包括五年期固息债。路透调查显示，本周以来一二级市场行情均较为平稳，受经济形势担忧困扰，一级需求偏向短期品种，预计明日五年期固息债需求较为中性，利率预测均值为4.89%，接近二级。

“今天数据还比较温和，从目前的二级情况看也比较平静，明天新债估计在二级附近。”北京一大型商业银行交易员称。

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅保持温和，明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况，工业品出厂价格指数（PPI）同比跌幅连续第三个月收窄并为26个月以来最小。不少人 士预计下半年货币政策定向微刺激还将发力。

本周一和周二均有五年期政策性金融债发行，其中农发行五年增发债定位在4.8779%，国开行五年固息增发债中标收益率为4.8746%。

北京另一商业银行交易员表示，明日五年口行债定位应与上述两期债相近，或者可能比国开行同期债略高一点，因国开债目前有一定的流动性溢价优势。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年和七年最新收益率分别为4.9014%。

明日另一期为不超60亿元人民币四个月期贴现品种。该两期债为进出口行今年第43及44期债，具体发行条款如下：

43期 44期

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招标规模上限 60亿元 50亿元

期限/计息方式 四个月贴现 五年固息

招标时间 7月10日10:00-11:00

中标方式 单一价格(荷兰式) 多重利率(美国式)

缴款日 7月14日 7月14日

起息日 7月14日 7月14日

发行期 7/10-7/14 7/10-7/14

上市日 7月16日 7月18日

基本承销额 无 无

承揽费 无 0.10%

-------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
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