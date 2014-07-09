《中国新债预测》进出口行五年固息债预测均值4.89%接近二级，需求中性

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 招标品种: 进出口行五年固息债
* 金额上限：50亿元
* 招标时间: 7月10日10:00-11:00
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.86%-4.93%
* 预测均值: 4.89%
路透上海7月9日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期债，其中包括五年期固息债。路透调查显示，本周以来一二级市场行情均较为平稳，受经济形势担忧困扰，一级需求偏向短期品种，预计明日五年期固息债需求较为中性，利率预测均值为4.89%，接近二级。
“今天数据还比较温和，从目前的二级情况看也比较平静，明天新债估计在二级附近。”北京一大型商业银行交易员称。
中国6月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅保持温和，明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况，工业品出厂价格指数（PPI）同比跌幅连续第三个月收窄并为26个月以来最小。不少人 士预计下半年货币政策定向微刺激还将发力。
本周一和周二均有五年期政策性金融债发行，其中农发行五年增发债定位在4.8779%，国开行五年固息增发债中标收益率为4.8746%。
北京另一商业银行交易员表示，明日五年口行债定位应与上述两期债相近，或者可能比国开行同期债略高一点，因国开债目前有一定的流动性溢价优势。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年和七年最新收益率分别为4.9014%。
明日另一期为不超60亿元人民币四个月期贴现品种。该两期债为进出口行今年第43及44期债，具体发行条款如下：
43期 44期
---------------------------------------------------
招标规模上限 60亿元 50亿元
期限/计息方式 四个月贴现 五年固息
招标时间 7月10日10:00-11:00
中标方式 单一价格(荷兰式) 多重利率(美国式)
缴款日 7月14日 7月14日
起息日 7月14日 7月14日
发行期 7/10-7/14 7/10-7/14
上市日 7月16日 7月18日
基本承销额 无 无
承揽费 无 0.10%
-------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。