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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 17:13 BJT

印尼金融：佐科宣称赢得总统大选，卢比汇率及债券于境外交易走高

路透雅加达7月9日 - 印尼卢比和债券周三在海外交易中齐齐上涨，此前改革派总统候选人佐科所属的政党宣布，佐科已赢得大选胜利。

不过竞争对手Prabowo Subianto所属的政党称，现在仍言之过早。

印尼国内市场周三休市。不过印尼卢比在海外无本金交割远期外汇(NDF)交易中上涨2%，报约11,525。

分析师预期雅加达股市周四将会迎来大涨。“未来一周市场将会大涨，”雅加达CIMB-Principal Asset Management主管Fajar Hidayat说道。“我们将会开始增加股市投资。过去几个月我们的股市投资一直保持中性。”(完)

(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
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