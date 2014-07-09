欧洲汇市：英镑续跌，英国数据疲弱促使投机客削减多头押注

“过去两天出炉了一些负面数据，令投机客削减了英镑多仓，”IronFX Global全球外汇策略师Marshall Gittler称。

“不过长期前景仍然不错，依靠良好基本面来买入英镑仍是不二选择。”

NIESR智库估计英国第二季经济增长0.9%，为四年来最强季度升幅。

这可能导致英国央行在未来几个月开始从记录低点升息的压力增大。英国央行周三开始两天的政策会议，外界广泛预期其会按兵不动。

投资者也在静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)今天稍晚出炉的最新会议记录，以判断市场方向。交易商称，会议记录将进一步揭示政策委员会内部辩论情况，任何温和信号都可能帮助英镑兑美元收复失地。(完)

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