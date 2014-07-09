欧洲汇市：英镑续跌，英国数据疲弱促使投机客削减多头押注

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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“过去两天出炉了一些负面数据，令投机客削减了英镑多仓，”IronFX Global全球外汇策略师Marshall Gittler称。
“不过长期前景仍然不错，依靠良好基本面来买入英镑仍是不二选择。”
NIESR智库估计英国第二季经济增长0.9%，为四年来最强季度升幅。
这可能导致英国央行在未来几个月开始从记录低点升息的压力增大。英国央行周三开始两天的政策会议，外界广泛预期其会按兵不动。
投资者也在静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)今天稍晚出炉的最新会议记录，以判断市场方向。交易商称，会议记录将进一步揭示政策委员会内部辩论情况，任何温和信号都可能帮助英镑兑美元收复失地。(完)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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