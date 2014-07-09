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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 17:32 BJT

葡萄牙债市：10年期公债收益率跳升，因市场担忧债换股提案

路透伦敦7月9日 - 葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)周三跳升。交易商称这是由于市场担忧必利胜银行(BES)家族旗下一家公司的债换股提案。

葡萄牙10年期公债收益率 跳升21个基点，触及日高3.88%。(完)
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