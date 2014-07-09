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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 17:40 BJT

国际油市：布兰特-迪拜原油价差跌至八个月低点

路透新加坡7月9日 - 布兰特原油相对迪拜原油升水周三跌至八个月低点，因利比亚及伊拉克石油供给的乐观气氛，打压布兰特原油走跌。

8月布兰特-迪拜期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M降至每桶3.10美元，为11月8日以来最窄。(完)
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