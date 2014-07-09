台湾汇市：台币量缩微升，交投以实质需求及短线抛补居多

* 市场欠缺明确方向指引 * 交投以实质需求及短线抛补居多 * 明日实质交易区间暂看29.880-29.920 路透台北7月9日 - 台币兑美元 周三量缩微升0.8分。交易员认为，目 前市场缺乏行情，盘面交投以实质需求及短线抛补居多，交易盘略见缩手，令台币实质交投 向29.900价位收敛。 汇银人士指出，国际盘暂缺消息面突破，静待美联储周三稍晚公布6月会议记录；此外 下周美联储主席叶伦也将赴国会听证货币政策，令台币欠缺明确方向指引、成交量能萎缩汇 率呈窄幅波动。 “台币(实质交投)在29.900大概会整理一阵子。〞一位大型外资保管行交易员说。 上述交易员亦指，今日外资仍偏向汇入，尽管台股近期表现欠佳，但并没有大回档的迹 象，也许在台股随国际股市震荡加剧后，外资才会有比较明显的汇出。 在实质需求部分，今日场上仍见外资略偏酌量汇入及出口商零星抛汇卖需，而进口商油 款美元买需也时有出没，短期台币主交投料续徘徊在29.900附近，交易员预估明日台币主交 投区间暂看在29.880-29.920。台币今日主交易区间在29.892-29.912，上日交易区间主要在 29.890-29.915。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一周天期及一个月天期美元/台币换汇 点皆在价平附近。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.890/29.900左右，上 日纽约盘收在29.900。 受累于美股修正，台湾股市周三跌破9,500点关卡。证券交易所资料显示，今日外资及 陆资在台股卖超18.93亿台币，中止先前连两日买超。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 7/9(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录美国抵押贷款市场指数及再 融资指数；英国央行举行货币政策委员会会议；。 7/10(四)：韩国央行利率决定；中国6月进出口贸易数据；英国央行利率决定；美国一 周初请失业金；美国5月批发(趸售)库存及销售；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美 国经济与货币政策发表演讲。 7/11(五)：德国6月CPI和HICP终值；法国5月经常账收支；加拿大6月失业率；美国联邦 预算；美国第六届落矶山经济峰会，发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰 大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.962 29.970 29.892-29.970 29.970 4.87 5.20 元太外汇经纪公司 29.958 29.966 29.894-29.966 29.966 2.12 3.49 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.135/-0.105 (完)