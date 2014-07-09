新兴汇市：印尼卢比境外交易中触及七周高点，其他亚洲货币亦上涨

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
**泰铢、菲律宾披索上涨**
泰铢兑美元 一度上涨0.4%至32.24泰铢，为4月28日以来最高，受资金流入股市和债市提振。
交易商称，在突破32.36和32.30后，对泰铢的需求增强。
菲律宾披索兑美元 上涨0.2%至43.31披索，为11月8日以来最高，因预期菲律宾央行本月可能升息。
菲律宾央行总裁表示，即使央行仍在评估当前物价压力的冲击，但要确保通胀维持在目标水准内，央行将毫不迟疑调整货币政策。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.62 101.57 -0.05 +3.60 105.28
坡元 1.2417 1.2433 +0.13 +1.73 1.2632
台币 29.962 29.970 +0.03 -0.04 29.950
韩元 1012.05 1011.90 -0.01 +4.28 1055.40
泰铢 32.24 32.38 +0.43 +1.92 32.86
菲律宾披索 43.32 43.41 +0.21 +2.49 44.40
*印尼卢比 11620.00 11620.00 +0.00 +4.65 12160.00
印度卢比 59.73 59.78 +0.08 +3.47 61.80
马币 3.1710 3.1715 +0.02 +3.30 3.2755
人民币 6.1994 6.2022 +0.05 -2.35 6.0539
* 印尼金融市场周三因总统大选而休市。(完)
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。