版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 17:31 BJT

新兴汇市：印尼卢比境外交易中触及七周高点，其他亚洲货币亦上涨

**泰铢、菲律宾披索上涨**

泰铢兑美元 一度上涨0.4%至32.24泰铢，为4月28日以来最高，受资金流入股市和债市提振。

交易商称，在突破32.36和32.30后，对泰铢的需求增强。

菲律宾披索兑美元 上涨0.2%至43.31披索，为11月8日以来最高，因预期菲律宾央行本月可能升息。

菲律宾央行总裁表示，即使央行仍在评估当前物价压力的冲击，但要确保通胀维持在目标水准内，央行将毫不迟疑调整货币政策。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.62 101.57 -0.05 +3.60 105.28

坡元 1.2417 1.2433 +0.13 +1.73 1.2632

台币 29.962 29.970 +0.03 -0.04 29.950

韩元 1012.05 1011.90 -0.01 +4.28 1055.40

泰铢 32.24 32.38 +0.43 +1.92 32.86

菲律宾披索 43.32 43.41 +0.21 +2.49 44.40

*印尼卢比 11620.00 11620.00 +0.00 +4.65 12160.00

印度卢比 59.73 59.78 +0.08 +3.47 61.80

马币 3.1710 3.1715 +0.02 +3.30 3.2755

人民币 6.1994 6.2022 +0.05 -2.35 6.0539

* 印尼金融市场周三因总统大选而休市。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 孙茉莉/蔡美珍/王冠中/田建华/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐