《外汇专栏》德国经济动能减弱，欧元可能遭殃

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
**德国举足轻重**
德国国足选手周二在巴西世界杯的表现或许极其耀眼，不过近期的德国经济数据却是和耀眼丝毫沾不上边。
周二公布的数据显示，德国5月出口和进口下滑幅度皆超出预期，之前亦有其他指标显示德国经济增长势头在放缓。
5月经季节调整后的出口较前月下滑1.1%，进口下滑3.4%，创2012年11月以来最大单月降幅。
德国5月工业生产较上月下滑1.8%，创逾两年来最大降幅，表现远逊于路透调查预估的持平。
若德国这架欧元区经济成长的火车头转入较低速的轨道，即便只是短暂现象，那么交易商或许会很务实地得出认为，欧元汇价可能需要下滑，以便使德国经济回到全动力前进。
空中客车 首席执行官Fabrice Bregier周二呼吁欧洲央行(ECB)采取措施来压低欧元，从而帮助欧元区的出口商。
欧洲央行大概会对Bregier的话充耳不闻，但若德国经济持续发出不堪压力的迹象，则欧元兑美元走低的下场很可能终究由汇市交易员来实现。(完)
(译文审校 蔡美珍)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)