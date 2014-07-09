《外汇专栏》德国经济动能减弱，欧元可能遭殃

**德国举足轻重**

德国国足选手周二在巴西世界杯的表现或许极其耀眼，不过近期的德国经济数据却是和耀眼丝毫沾不上边。

周二公布的数据显示，德国5月出口和进口下滑幅度皆超出预期，之前亦有其他指标显示德国经济增长势头在放缓。

5月经季节调整后的出口较前月下滑1.1%，进口下滑3.4%，创2012年11月以来最大单月降幅。

德国5月工业生产较上月下滑1.8%，创逾两年来最大降幅，表现远逊于路透调查预估的持平。

若德国这架欧元区经济成长的火车头转入较低速的轨道，即便只是短暂现象，那么交易商或许会很务实地得出认为，欧元汇价可能需要下滑，以便使德国经济回到全动力前进。

空中客车 首席执行官Fabrice Bregier周二呼吁欧洲央行(ECB)采取措施来压低欧元，从而帮助欧元区的出口商。

欧洲央行大概会对Bregier的话充耳不闻，但若德国经济持续发出不堪压力的迹象，则欧元兑美元走低的下场很可能终究由汇市交易员来实现。(完)