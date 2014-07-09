更新版 2-中国汇市：人民币攀至三个月收盘新高，政治示好味浓而偏稳预期未变

* 人民币收创三个月新高 * 中间价高开61个点子，升值信号明显 * 市场供求均衡且预期未改 * 明天发布外贸数据市场保持谨慎 (更新收盘报价，新增评论) 路透北京7月9日 - 中国人民币兑美元 周三收创三个月新高。中间价高开61 个点子，升值信号明显，市场人士称或为中美对话提供良好氛围。 但他们认为，市场供求仍较为均衡，偏平稳的预期也并未发生明显变化，加之周四发布 6月外贸数据前操作较为谨慎，都使汇价高开后相对持稳。 “中美战略经济对话开幕，中间价总要给点面子嘛！”一股份行交易员说，今天高开的 政治意味比较浓重，但整体上客盘相对平衡，价格变化不多。 他认为，当前位置上市场供需还是比较平衡的，虽然技术上看人民币有升值的趋势，但 市场预期还没有变化，需要看明天公布的外贸数据。“如果外贸数字好，明天又继续高开在 6.2下方，那可能就真的开始升值了。” 人民币今天随中间价高开后一度高见6.1940元，盘间多数时间窄幅盘整，但尾盘有购汇 拉升美元，使收盘价最终定格于6.1999元，人民币日内涨幅大为缩水。 一股份行交易主管认为，如果中美双方对话进展不大，中国似无必要在汇率上做出太太 让步，短期内升值幅度可能有限。不过，7月中下旬时资金净注入压力会变得明显些，但是 否会出现升值趋势，还要看监管层的引导。 美国财政部长杰克卢周三在北京参加中美战略与经济对话时表示，对于中国而言，人民 币汇率由市场决定是至关重要，“我们支持中国让市场在经济中扮演更重要角色的各种努力 ，并扩大仰赖家庭消费以带动中国经济成长；人民币汇率朝着由市场决定方向发展将至关重 要。” 全球汇市方面，欧元周三微涨，交易员期待稍后的欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话以及 美联储上次会议的记录，以从中寻找指引。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1999 6.2022 0.04% 中间价 6.1565 6.1626 0.10% 成交额 115亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.70% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 59 6.1940 6.1999 2014年来即期升贬值幅度 -2.35% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 830 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.2470/00 6.2462 CNH即期 6.2002/22 6.2035 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)