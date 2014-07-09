更新版 2-中国汇市：人民币攀至三个月收盘新高，政治示好味浓而偏稳预期未变

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 人民币收创三个月新高 * 中间价高开61个点子，升值信号明显 * 市场供求均衡且预期未改 * 明天发布外贸数据市场保持谨慎 (更新收盘报价，新增评论) 路透北京7月9日 - 中国人民币兑美元 周三收创三个月新高。中间价高开61 个点子，升值信号明显，市场人士称或为中美对话提供良好氛围。 但他们认为，市场供求仍较为均衡，偏平稳的预期也并未发生明显变化，加之周四发布 6月外贸数据前操作较为谨慎，都使汇价高开后相对持稳。 “中美战略经济对话开幕，中间价总要给点面子嘛！”一股份行交易员说，今天高开的 政治意味比较浓重，但整体上客盘相对平衡，价格变化不多。 他认为，当前位置上市场供需还是比较平衡的，虽然技术上看人民币有升值的趋势，但 市场预期还没有变化，需要看明天公布的外贸数据。“如果外贸数字好，明天又继续高开在 6.2下方，那可能就真的开始升值了。” 人民币今天随中间价高开后一度高见6.1940元，盘间多数时间窄幅盘整，但尾盘有购汇 拉升美元，使收盘价最终定格于6.1999元，人民币日内涨幅大为缩水。 一股份行交易主管认为，如果中美双方对话进展不大，中国似无必要在汇率上做出太太 让步，短期内升值幅度可能有限。不过，7月中下旬时资金净注入压力会变得明显些，但是 否会出现升值趋势，还要看监管层的引导。 美国财政部长杰克卢周三在北京参加中美战略与经济对话时表示，对于中国而言，人民 币汇率由市场决定是至关重要，“我们支持中国让市场在经济中扮演更重要角色的各种努力 ，并扩大仰赖家庭消费以带动中国经济成长；人民币汇率朝着由市场决定方向发展将至关重 要。” 全球汇市方面，欧元周三微涨，交易员期待稍后的欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话以及 美联储上次会议的记录，以从中寻找指引。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1999 6.2022 0.04% 中间价 6.1565 6.1626 0.10% 成交额 115亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.70% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 59 6.1940 6.1999 2014年来即期升贬值幅度 -2.35% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 830 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.2470/00 6.2462 CNH即期 6.2002/22 6.2035 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。