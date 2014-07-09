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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 17:45 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，因日圆走强和日股下跌

“市场人气转空，因指标期胶周一跌破210日圆。日圆强势和日股下跌加剧了今天的压力，”Rakuten Securities的商品分析师Satoru Yoshida说，并补充道周三的成交量为本月迄今最低。

中国最新公布的6月物价数据同比涨幅温和并略低于预期，显示中国短期尚不会有通胀担忧，也为进一步出台微刺激政策提供空间。

"国内橡胶库存处在21,000吨上方的高位，中国经济数据疲弱，所以指标期胶可能很快测试200日圆水平，"Yoshida说。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌55元人民币，收报每吨13,970元，为5月16日以来首次收在14,000元下方。

新加坡SICOM交易所近月8月期胶合约 最新报每公斤167.00美分，下滑0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/艾茂林; 审校 孙茉莉)
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