版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 17:48 BJT

路透专访：日本首相顾问称央行无需进一步宽松，一反此前立场

路透东京7月9日 - 日本首相安倍晋三顾问本田悦朗周三表示，随着经济逐步摆脱通缩，日本央行目前没有进一步宽松的理由。此番表态一反他此前立场。

本田悦朗向路透表示，经济似乎正处于正轨，有望于明年达到日本央行的2%通胀目标。

“如果国内生产总值(GDP)、消费和实质薪资在4-6月大幅下滑，那情况将有所变化，”他在采访中表示，“但是根据迄今的情况，我真的认为没有采取进一步行动的理由。”

这与他此前立场形成鲜明对比。他曾经提倡要积极采取宽松政策，以便缓冲4月消费税上调给经济的冲击。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐