更新版 1-台湾货币市场：短率变化不大，期初调度顺畅但气氛谨慎

* 市场资金宽裕但利率没有下滑空间

* 对下半旬的资金情势保持谨慎 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北7月9日 - 台湾银行间短率周三和上日大致相同，变化不大。市场人士指出，今日市场资金宽裕、调度顺畅，银行仍以负数操作为主，票券商则受惠民间及银行资金充沛调度没有难度。不过市场对下半旬的资金情势保持谨慎，利率欲下不易。

银行资金调度人士表示，市场呈现典型的月初宽松状态，资金需求不振，预料7月提存期因不是季底，资金情势将较5月及6月的改善许多，市场的紧俏状态恐怕要到接近月底才会逐渐发酵，不至于过早发生。此前预估利率水准都将持于当前区间。

〞过了月底以后钱就不是钱了...利率没怎么动，就是看央行收隔夜资金的状况。〞一位公营银行交易员说。

不过市场对月底的资金情势保持关注，因月底前后共有两期长年期公债交割，总额预计达650亿台币，届时也渐落入企业现金股利发放的高峰点，对有资金缺口的金融机构，调度效率或形成挑战。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利将于8月6日发放。发放一览请见表格。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.430%，也与上日相同。

**短票利率底部略有壂高**

短票市场方面，大型票券商资金调度人士表示，今日整体票券商的资金缺口不大，承作高位利率的动能不强，但在市场对月底资金情势保持审慎的气氛下，利率底部微幅垫高，但调度平顺。

票券商指出，今日投信、寿险及银行端的资金均感宽松，投信、寿险的低位利率亦可达0.57-0.58%，但在银行端部分，历经5-6月较为紧俏的资金环境后，行库对利率的态度仍有所坚持，使得利率欲下不易。但多数票券商考量资金成本，对高位利率仅少量承作。

〞这个月不是季底，跨月的票都很顺畅，没有必要在这个时候拿高利率的钱。〞另一票券商交易主管说。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交以0.59%-0.60%为主，上日在0.59%。根据台湾集保的资料，7月8日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.59%。

台湾央行共发行817.5亿台币存单，与今日存单到期金额815亿相较，存单发行余额增加2.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆1,955亿台币，其他交易日存单到期金额分别为周四3,330亿及周五3,666.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负192亿台币，累积超额准备为负979亿台币、加计前期1%的超额准备为1亿台币。

**RP利率持稳不变**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致平稳，交易员说，市场资金宽裕，券少钱偏多，估计短期之内附买回利率应会在此间水位持平；但月中以后现金股利发放将进入高峰，估计资金流量将加剧。

交易员表示，本月下旬开始将有大量的现金股利将发放，估计企业可能以增加发票量、或赎回基金做为因应。这可能让附买回市场短期内资金稍少，不过整体附买回市场资金池仍大，对利率的影响待观察。

〞至少未来一周的利率大概不会有什么变化，〞一位证券商交易员说。

此外，交易员也说，近期宝岛债发行量大，不排除稍微排挤到寿险业者的资金水位，赎回基金，使投信在附买回市场的投入较少。这个效应也值得观察。

周三证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致与上日相同。