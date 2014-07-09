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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 17:51 BJT

美国个股：波音和阿联酋航空敲定总值560亿美元150架777X飞机订单

路透7月9日 - 波音 表示，已与迪拜阿联酋航空(Emirates Airline) 敲定150架777X飞机订单。以定价计算，该交易总值560亿美元。

波音周三在声明中称，该交易还包含额外购买50架飞机的权益，若执行该权益，交易总值可能达到约750亿美元。

阿联酋上月取消向空中客车(空中巴士/Airbus) 购买70架A350宽体飞机总值160亿美元的交易。

波音777X去年11月在迪拜航空展发表，是波音畅销宽体喷射机的最新版本，定价高达3.20亿美元。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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