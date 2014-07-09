更新版 1-英国经济：6月房市略微降温，然上升势头仍在--Halifax

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)上周另一份调查显示，房价增速创逾九年最快，以高涨的伦敦房价为首。
不过，英国5月抵押贷款批准件数降至2013年6月以来最低。
4月，英国央行出台了更加严格的抵押贷款偿还能力规定。
上个月，英国央行又宣布措施来限制不断增长的债务，以便薪资赶上房价增长，但这些措施的效果还有待观察。
英国央行表示，贷款/收入比不得超过4.5倍，这将适用于85%的总体新增房屋贷款；而且央行还要求银行保证借款人能应对更大幅度的升息。
上周，英国央行副总裁康利夫表示，房价快速走升的问题并不仅局限于伦敦。
Halifax周三称，随着就业增长和消费者信心好转，经济复苏将继续支撑住房需求。不过该机构也指出，实质薪资增长仍然低迷。(完)
(编译 张涛/朱晓军；审校 蔡美珍/艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选