更新版 1-英国经济：6月房市略微降温，然上升势头仍在--Halifax

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)上周另一份调查显示，房价增速创逾九年最快，以高涨的伦敦房价为首。

不过，英国5月抵押贷款批准件数降至2013年6月以来最低。

4月，英国央行出台了更加严格的抵押贷款偿还能力规定。

上个月，英国央行又宣布措施来限制不断增长的债务，以便薪资赶上房价增长，但这些措施的效果还有待观察。

英国央行表示，贷款/收入比不得超过4.5倍，这将适用于85%的总体新增房屋贷款；而且央行还要求银行保证借款人能应对更大幅度的升息。

上周，英国央行副总裁康利夫表示，房价快速走升的问题并不仅局限于伦敦。

Halifax周三称，随着就业增长和消费者信心好转，经济复苏将继续支撑住房需求。不过该机构也指出，实质薪资增长仍然低迷。(完)