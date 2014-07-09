路透基点：巨腾国际1.8亿美元担保贷款案启动--TRLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，巨腾国际控股有限公司旗下子公司已经启动一笔1.8亿美元三年期定期贷款案，牵头行兼簿记行包括星展银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行。

台北富邦银行担任额度管理行。贷款分为三部分：A部分为3,000万美元，通过JD International借入；B1部分为6,000万美元，通过Dynamic Apex Macao Commercial Offshore借入；B2部分为9,000美元，通过Dynamic Apex Macao借入。

贷款利率分两种情况：在巨腾国际债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比为2.85倍及以上时，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点；在不足2.85倍时，利率调整为160个基点。

若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款方仍将支付超过的部分。

银行受邀以三个层级参贷：

承贷2,000万美元或以上，取得牵头行头衔，有25个基点前端费用；

承贷1,500万-1,900万美元，取得经理行头衔，有18个基点的费用；

承贷1,000万-1,400万美元，有10个基点的费用。

巨腾国际将为贷款提供担保。借款方可选择贷款延期两年，若动用资金比例不足70%，还将支付15个基点的承诺费。

A部分和B1部分将按四次不等额分期偿还，分别偿还比例为15%(1-2)、20%(3)和50%(4)；宽免期18个月。这两部分贷款用于再融资。

B2部分将按两次不等额分期偿还，分别偿还比例为30%(1)和70%(2)；宽免期30个月。该部分用于购买机械设备。

回复截止日期为7月23日。

2013年8月，Dynamic Apex Macao和Great Step Enterprises敲定一笔1.9亿美元三年期子弹式贷款，平均分为定期贷款和循环信贷两部分，利率均为较Libor加码160个基点。