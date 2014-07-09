路透基点：巨腾国际1.8亿美元担保贷款案启动--TRLPC

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，巨腾国际控股有限公司旗下子公司已经启动一笔1.8亿美元三年期定期贷款案，牵头行兼簿记行包括星展银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行。
台北富邦银行担任额度管理行。贷款分为三部分：A部分为3,000万美元，通过JD International借入；B1部分为6,000万美元，通过Dynamic Apex Macao Commercial Offshore借入；B2部分为9,000美元，通过Dynamic Apex Macao借入。
贷款利率分两种情况：在巨腾国际债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比为2.85倍及以上时，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点；在不足2.85倍时，利率调整为160个基点。
若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款方仍将支付超过的部分。
银行受邀以三个层级参贷：
承贷2,000万美元或以上，取得牵头行头衔，有25个基点前端费用；
承贷1,500万-1,900万美元，取得经理行头衔，有18个基点的费用；
承贷1,000万-1,400万美元，有10个基点的费用。
巨腾国际将为贷款提供担保。借款方可选择贷款延期两年，若动用资金比例不足70%，还将支付15个基点的承诺费。
A部分和B1部分将按四次不等额分期偿还，分别偿还比例为15%(1-2)、20%(3)和50%(4)；宽免期18个月。这两部分贷款用于再融资。
B2部分将按两次不等额分期偿还，分别偿还比例为30%(1)和70%(2)；宽免期30个月。该部分用于购买机械设备。
回复截止日期为7月23日。
2013年8月，Dynamic Apex Macao和Great Step Enterprises敲定一笔1.9亿美元三年期子弹式贷款，平均分为定期贷款和循环信贷两部分，利率均为较Libor加码160个基点。
巨腾国际为香港上市公司。该公司与其子公司的业务涵盖笔记本电脑外壳的设计、制造和销售。(完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。