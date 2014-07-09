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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 18:26 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水小涨，但基本面依然疲弱

路透新加坡7月9日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周三小涨，受交易走强拉动，但交易商称需求仍然低迷。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货升水为每吨0.84美元，较周二上涨0.29美元。

“(船用油)需求依然非常糟糕，”一家新加坡卖家称。

“也许买家希望船货价格升水更低。”

不过，印度炼油商的销售升水走软，反映出市场人气不高。

交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向马来西亚Petco出售1.5万吨380-cst燃料油，7月20-22日从Haldia装运，价格为较新加坡现货价每吨贴水27-28美元。

BP向嘉能可出售4万吨380-cst燃料油，7月25-29日装运，价格为较新加坡现货价每吨升水1美元。

BP从摩科瑞买入2万吨180-cst燃料油，8月1-5日装运，价格为较新加坡现货价每吨贴水1美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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