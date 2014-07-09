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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 18:35 BJT

中国汽车：今年9月至2017年底免征新能源汽车车辆购置税--国务院常务会议

路透北京7月9日 - 中国国务院周三召开常务会议称，决定自今年9月至2017年底，免征新能源汽车车辆购置税。

中国政府网刊登新闻稿称，免征范围包括获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类新能源汽车。

会议并部署加快发展现代保险服务业，称将把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，逐步建立财政支持下以商业保险为平台、多层次风险分担为保障的巨灾保险制度等。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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