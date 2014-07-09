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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 18:47 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创去年10月以来最低，受美豆油期货下跌拖累

路透吉隆坡7月9日 - 周三马来西亚棕榈油期货下跌，创去年10月以来最低，因海外豆油市场下跌以及马币(林吉特)走强打压市场，不过棕榈油供应减少的前景提供支撑。

指标9月棕榈油期约 尾盘触及2,361马币，为去年10月14日以来最低，结算价跌0.4%，报2,375马币。

总成交量为49,488口，高于均值的35,000口。

当地一大宗商品公司的交易员称，“豆油价格下跌，应会使得市场触及最近的低点2,362马币。”

亚洲尾盘，美国豆油期货 跌0.6%，大连商品交易所成交最活跃的豆油合约 跌1.6%.

马币走强也遏制了海外投资者和炼厂的买兴。马币兑美元 报3.1700，周二走强至逾七个月高位。

另一吉隆坡交易员称，“豆油市场下跌，马币很强劲...马来西亚棕榈油继续承压。”

路透对种植园、交易商和分析师的调查显示，马来西亚6月末棕榈油库存料下滑2.2%至180万吨，为3月来首次下滑，产量预计下滑0.4%至165万吨。 (完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王洋)
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