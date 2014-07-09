更新版 1-中国经济：免征新能源汽车购置税，鼓励险资支持城镇化和棚改等--常务会议

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
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路透北京7月9日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定免征新能源汽车车辆购置税，并部署加快发展现代保险服务业，鼓励险资以多种方式支持城镇化、基建和棚改等，支持股票、债券市场发展。
中国政府网网站刊登新闻稿并指出，要推进保险市场准入退出机制改革，把商业保险建成社会保障体制的重要支柱，并逐步建立财政支持下以商业保险为平台、多层次风险分担为保障的巨灾保险制度。
国务院决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税；有关部门要抓紧制定公布车型目录。
加快发展现代保险服务业方面，常务会议表示，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，支持有条件的企业建立商业养老健康保障计划，支持符合资质的保险机构投资养老产业、参与健康服务业整合。
“鼓励保险资金采取多种方式，支持新型城镇化、重大基础设施建设和棚户区改造等，支持股票、债券市场长期稳定发展，”新闻稿称。
同时，支持保险机构提供保障适度、保费低廉、保单通俗的“三农”保险产品，并积极发展财产、工程、意外伤害等保险，发展小微企业信用保险和个人消费贷款保证保险。
此外，还要积极探索推进商业保险机构开展社会保险经办服务，以与公众利益密切相关的环境污染、食品安全、医疗责任等为重点，开展强制责任保险试点。（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。