美国数据：7月4日止当周抵押贷款申请增长，购房贷款申请增近4%--MBA

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透纽约7月9日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，购房抵押贷款和再融资申请均增长。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，7月4日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上涨1.9%至353.9。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上升0.4%至1,328.9。购房贷款申请指数则增长3.7%至181.7。
30年期固息抵押贷款利率平均为4.32%，较前一周的4.28%增长4个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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