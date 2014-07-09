美国数据：7月4日止当周抵押贷款申请增长，购房贷款申请增近4%--MBA

路透纽约7月9日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，购房抵押贷款和再融资申请均增长。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，7月4日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上涨1.9%至353.9。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升0.4%至1,328.9。购房贷款申请指数则增长3.7%至181.7。

30年期固息抵押贷款利率平均为4.32%，较前一周的4.28%增长4个基点。