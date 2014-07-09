东南亚股市：菲律宾股市跌至近一周最低，其它股市区间波动

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透7月9日 - 菲律宾股市跌至近一周最低，其它东南亚股市依旧区间波动。6月中国通胀率下降，引发了对于需求疲软可能拖累中国经济增长的担忧。
菲律宾股市 收低0.6%，创下7月3日以来的最低，在升息预期的环境中，工业和金融类股领跌。
尽管菲律宾通胀率6月稍稍放缓，但一直在不断增大的物价压力强化了对于菲律宾央行将在三年来首次加息的预期，加息可能最早在本月。
CIMB分析师Song Seng Wun说：“没有令人信服的追高股市的理由。”
“中国的通胀情况依旧稳定，政策制定者可以继续有针对性的放松措施，以支持经济增长，”他说。
“没有兴奋的理由。人们在观望，看中美战略经济对话的情况，可能还有即将公布的美联储2014年6月17-18日的会议记录。”
新加坡股市 下跌0.2%，马来西亚股市 下跌0.1%，外资卖超1,688万美元。
泰国股市 扳回盘初的跌幅，收盘基本持平。越南股市 微跌0.02%。
印尼股市今日因总统大选休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 437.74 0.10 +0.02 +12.71 388.37
新加坡 3275.46 -7.88 -0.24 +3.41 3167.43
马来西亚 1891.16 -1.49 -0.08 +1.30 1866.96
泰国 1507.92 0.34 +0.02 +16.11 1298.71
印尼 5024.71 35.68 +0.72 +17.56 4274.18
菲律宾 6903.79 -44.73 -0.64 +17.22 5889.83
越南 591.60 0.13 +0.02 +17.23 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。