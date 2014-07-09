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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 19:31 BJT

东南亚股市：菲律宾股市跌至近一周最低，其它股市区间波动

路透7月9日 - 菲律宾股市跌至近一周最低，其它东南亚股市依旧区间波动。6月中国通胀率下降，引发了对于需求疲软可能拖累中国经济增长的担忧。

菲律宾股市 收低0.6%，创下7月3日以来的最低，在升息预期的环境中，工业和金融类股领跌。

尽管菲律宾通胀率6月稍稍放缓，但一直在不断增大的物价压力强化了对于菲律宾央行将在三年来首次加息的预期，加息可能最早在本月。

CIMB分析师Song Seng Wun说：“没有令人信服的追高股市的理由。”

“中国的通胀情况依旧稳定，政策制定者可以继续有针对性的放松措施，以支持经济增长，”他说。

“没有兴奋的理由。人们在观望，看中美战略经济对话的情况，可能还有即将公布的美联储2014年6月17-18日的会议记录。”

新加坡股市 下跌0.2%，马来西亚股市 下跌0.1%，外资卖超1,688万美元。

泰国股市 扳回盘初的跌幅，收盘基本持平。越南股市 微跌0.02%。

印尼股市今日因总统大选休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 437.74 0.10 +0.02 +12.71 388.37

新加坡 3275.46 -7.88 -0.24 +3.41 3167.43

马来西亚 1891.16 -1.49 -0.08 +1.30 1866.96

泰国 1507.92 0.34 +0.02 +16.11 1298.71

印尼 5024.71 35.68 +0.72 +17.56 4274.18

菲律宾 6903.79 -44.73 -0.64 +17.22 5889.83

越南 591.60 0.13 +0.02 +17.23 504.63

(完)

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