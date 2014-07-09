版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 19:48 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差跌至五周低点，市场预计供应增加

路透香港7月9日 - 亚洲航煤裂解价差跌至五周低点，因供给预计将增加，中国等国向外出口，与此同时地区的需求却偏弱。

航煤裂解价差下跌0.15美元至每桶12.86美元，为6月4日以来最低。

一位交易员说：“对于航煤来说，应该比柴油弱，因预期2014年下半年中国出口将增加，”一位在新加坡的交易员说，并表示中国的柴油出口预计保持稳定。

据海关数据，5月中国的航煤出口同比飙升33%，至896,272吨。今年前5个月增长9%。

交易员表示，在一项台塑的航煤标售中，PTT和Winson分别购买了24-30万桶航煤，价格介于较新加坡报价平价至贴水0.15美元。

路透数据显示，台塑上次通过招标出售20万桶船期7月26-30日的航煤，价格是较新加坡报价升水0.15-0.25美元。

一位交易员说，台塑还通过招标出售了24-30万桶含硫10ppm的柴油，价格为每桶较新加坡报价升水0.10美元。

台塑还向中石油和Winson出售了72-90万桶含硫500ppm的柴油，价格为较新加坡报价贴水0.60美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐