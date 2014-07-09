国际油市：亚洲航煤裂解价差跌至五周低点，市场预计供应增加

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 亚洲航煤裂解价差跌至五周低点，因供给预计将增加，中国等国向外出口，与此同时地区的需求却偏弱。
航煤裂解价差下跌0.15美元至每桶12.86美元，为6月4日以来最低。
一位交易员说：“对于航煤来说，应该比柴油弱，因预期2014年下半年中国出口将增加，”一位在新加坡的交易员说，并表示中国的柴油出口预计保持稳定。
据海关数据，5月中国的航煤出口同比飙升33%，至896,272吨。今年前5个月增长9%。
交易员表示，在一项台塑的航煤标售中，PTT和Winson分别购买了24-30万桶航煤，价格介于较新加坡报价平价至贴水0.15美元。
路透数据显示，台塑上次通过招标出售20万桶船期7月26-30日的航煤，价格是较新加坡报价升水0.15-0.25美元。
一位交易员说，台塑还通过招标出售了24-30万桶含硫10ppm的柴油，价格为每桶较新加坡报价升水0.10美元。
台塑还向中石油和Winson出售了72-90万桶含硫500ppm的柴油，价格为较新加坡报价贴水0.60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。