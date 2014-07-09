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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 19:49 BJT

国际油市：石脑油裂解价差上涨至两个月高位，即期供应持续吃紧

路透新加坡7月9日 - 周三亚洲石脑油裂解价差上涨5.5%至两个月高位每吨157.40美元，交易商称因即期供应紧缩持续推高市场。

他们还称，交易商大多没有释放现货石脑油，因预计当终端用户购买8月下半月交付的石脑油时价格还会上涨。

石脑油可以重整成汽油，也可以用作汽油的调和成分。

日本的Showa Denko重启位于打分年产能69.1万吨的石脑油裂解装置，上日其刚刚因压缩机问题将其关闭。

这样快的重启出乎一些交易商意外，他们此前预计会关闭一周左右。

一北亚交易商称，“Showa Denko今日就重启裂解装置，比预期快太多。”

交易商称，印度的Reliance Industries售出7.5万吨8月15-20日装运的石脑油，离岸价为每吨较中东报价高出不到20美元。

交易商称买家身份还不清楚。

维多向Socar售出一批9月上半月船货，价格为每吨963美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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