国际油市：石脑油裂解价差上涨至两个月高位，即期供应持续吃紧

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透新加坡7月9日 - 周三亚洲石脑油裂解价差上涨5.5%至两个月高位每吨157.40美元，交易商称因即期供应紧缩持续推高市场。
他们还称，交易商大多没有释放现货石脑油，因预计当终端用户购买8月下半月交付的石脑油时价格还会上涨。
石脑油可以重整成汽油，也可以用作汽油的调和成分。
日本的Showa Denko重启位于打分年产能69.1万吨的石脑油裂解装置，上日其刚刚因压缩机问题将其关闭。
这样快的重启出乎一些交易商意外，他们此前预计会关闭一周左右。
一北亚交易商称，“Showa Denko今日就重启裂解装置，比预期快太多。”
交易商称，印度的Reliance Industries售出7.5万吨8月15-20日装运的石脑油，离岸价为每吨较中东报价高出不到20美元。
交易商称买家身份还不清楚。
维多向Socar售出一批9月上半月船货，价格为每吨963美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。