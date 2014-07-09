版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 20:11 BJT

标题新闻：欧元区必须协作来力挺欧元在国际业务交易中的地位--法国财长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐