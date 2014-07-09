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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 21:14 BJT

美国热股：Oppenheimer给予京东表现好于大盘的评级，后者股价盘前上涨

路透7月9日 - Oppenheimer给予中国电子商务企业京东 “表现好于大盘”的评级，目标价定为35美元。

Oppenheimer称京东强有力的“市场领导地位”和物流网络将助其抓住增长契机并应对在线零售市场的竞争。

京东股价周三盘前交易中上涨2.8%至27.22美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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