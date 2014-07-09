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市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 21:17 BJT

美国热股：消息称花旗料支付当局约70亿美元，以了结抵押证券欺诈调查

路透7月9日 - 消息人士周二表示，花旗 即将支付约70亿美元，解决美国当局对其的调查。该调查希望确认花旗是否在金融危机前夕在销售数十亿美元计的 抵押证券时对投资者存在欺诈行为。

盘前花旗股价上涨0.49%，报47.42美元。
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