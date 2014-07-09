美国热股：美国铝业二季度业绩超预期，股价盘前上涨2.49%

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透7月9日 - copy/美国铝业(Alcoa)周二公布季度获利和营收均超出分析师预期，因该公司专注于销售卡车轮毂和飞机机身等能够带来更多获利的下游业务产品。
美国铝业周二收报14.85美元，周三盘前上涨2.49%。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)