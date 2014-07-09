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市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 21:17 BJT

美国热股：美国铝业二季度业绩超预期，股价盘前上涨2.49%

路透7月9日 - copy/美国铝业(Alcoa)周二公布季度获利和营收均超出分析师预期，因该公司专注于销售卡车轮毂和飞机机身等能够带来更多获利的下游业务产品。

美国铝业周二收报14.85美元，周三盘前上涨2.49%。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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