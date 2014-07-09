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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 21:45 BJT

英国经济：央行或下调剩余产能预估--央行副总裁

路透伦敦7月9日 - 英国央行新任副总裁夏菲克周三表示，英国央行或将下调对该国经济剩余产能的预估。

在其最近的一次报告中，英国央行预估英国剩余产能相当于GDP的1-1.5%。(完)
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