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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 01:07 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.597%，投标倍数为2.57

路透华盛顿7月9日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.597% 中值 2.560% 低值 2.491% 价格/得标 价格 99.159293 高值得标比率 14.04% 投标倍数 2.57 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,026,800 总投标 54,008,906,800 竞争性投标得标 20,983,520,000 非竞争性投标得标 16,506,800 FED附加 0

发行细节 发行日 2014/07/15 到期日 2024/05/15 CUSIP码 912828WJ5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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