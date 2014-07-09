版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 23:44 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型船运费重挫

路透7月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三走低，主要因海岬型船运费重挫。

乾散货运价指数跌18点，或2.04%，报863点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌107点，或6.1%，至1,648点。日均获利急跌4.76%，报12,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 小涨6点，或0.85%，至710点。日均获利升0.74%，至5,677美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐