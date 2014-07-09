欧洲股市：持平，对BES创始家族债务重组计划的忧虑拖累葡萄牙股市跑输

* 葡萄牙PSI 20指数大跌2.1%，因担忧Espirito Santo创始家族提出的债务重组计划

* FTSEurofirst 300指数持平，Euro STOXX 50指数上升0.6%

路透伦敦7月9日 - 葡萄牙股市周三下跌，表现落后其他欧洲股市，因担忧葡萄牙一大型金融集团的体质，拖累该国股市表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平在1,363.46点。

葡萄牙PSI 20指数 急跌2.1%，由金融集团Espirito Santo Financial Group 领跌，该股暴跌11%。该集团是以资产计葡萄牙最大的上市银行Banco Espirito Santo (BES) 的最大股东，BES股价重挫4.7%。

BES的创始家族据称，正考虑通过债权换股权来解决旗下控股公司的财务问题，这使葡萄牙金融业蒙阴，并触发葡萄牙公债收益率急升。

葡萄牙PSI 20指数在过去12个月上涨24%，自围绕Espirito Santo的忧虑在上月浮现，以及过去一个月一些葡萄牙经济数据令人失望后，葡萄牙PSI 20指数表现一直落后于其他欧洲股市。

“投资者开始意识到这杯咖啡坏了，”AXA Investment Managers首席策略师Franz Wenzel说，“而且，他们已在葡萄牙股市获得了相当好的回报，那为什么不获利了结，规避一下风险呢。”

葡萄牙电信公司(Portugal Telecom) 也跌至纪录低位，重挫5.5%，交易商说，因仍然忧虑葡萄牙电信对Espirito Santo旗下的另一家控股公司作出的8.97亿欧元的投资。

欧洲股市今日交投相对淡静，但葡萄牙电信和BES的成交量是其过去三个月完整交易日成交均值的逾三倍。

FTSEurofirst 300指数 成交量较其均值低15%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.6%，在过去三日累计下跌3.2%。