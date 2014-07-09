美国FED：会议记录显示决策者在6月会议上讨论了退出计划的细节

路透华盛顿7月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，看似接近就一项未来管理利率的三管齐下的策略达成一致。

6月17-18日的会议记录显示，美联储的设想是，利用隔夜回购协议和超额准备金利率为目标利率设定上下限。

尽管未宣布最后决定，但讨论已涉及到具体实施的细节，使联储官员认为超额准备金利率和逆回购利率之间的适当利差为20个基点。

美联储透过大规模刺激举措向金融市场注入了大量的流动性，并导致每日参与传统联邦基金市场操作的资金量大幅萎缩。推出新逆回购工具的目的是控制货币市场基金和抵押贷款机构，不仅仅是银行，持有的流动性，这些机构不会向美联储存缴准备金。逆回购工具目前仍处于测试阶段，但预计最终会正式实施。

通过上调或下调超额准备金利率，可以促使银行增加或减少在美联储存放的准备金规模。

会议记录显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资。

会议纪录显示，强劲增长的产业包括运输、能源、电信和制造业，特别是汽车行业。

会议记录还显示，多数与会委员预计联邦基金利率将继续发挥作用，许多委员支持保持目标区间。与会委员考察了在升息周期中调整计算联邦基金有效利率的方法。

会议记录显示，美联储的内部预期仍为未来几年通胀将维持在2%目标之下。一些与会委员担心欧洲和日本持续的低通胀会拖低通胀预期。(完)