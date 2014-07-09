美国FED：会议记录显示决策者在6月会议上讨论了退出计划的细节

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透华盛顿7月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，看似接近就一项未来管理利率的三管齐下的策略达成一致。
6月17-18日的会议记录显示，美联储的设想是，利用隔夜回购协议和超额准备金利率为目标利率设定上下限。
尽管未宣布最后决定，但讨论已涉及到具体实施的细节，使联储官员认为超额准备金利率和逆回购利率之间的适当利差为20个基点。
美联储透过大规模刺激举措向金融市场注入了大量的流动性，并导致每日参与传统联邦基金市场操作的资金量大幅萎缩。推出新逆回购工具的目的是控制货币市场基金和抵押贷款机构，不仅仅是银行，持有的流动性，这些机构不会向美联储存缴准备金。逆回购工具目前仍处于测试阶段，但预计最终会正式实施。
通过上调或下调超额准备金利率，可以促使银行增加或减少在美联储存放的准备金规模。
会议记录显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资。
会议纪录显示，强劲增长的产业包括运输、能源、电信和制造业，特别是汽车行业。
会议记录还显示，多数与会委员预计联邦基金利率将继续发挥作用，许多委员支持保持目标区间。与会委员考察了在升息周期中调整计算联邦基金有效利率的方法。
会议记录显示，美联储的内部预期仍为未来几年通胀将维持在2%目标之下。一些与会委员担心欧洲和日本持续的低通胀会拖低通胀预期。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)