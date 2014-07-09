纽约期市：ICE原糖在甘蔗压榨数据公布前下跌，可可下滑

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透纽约/伦敦7月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌至四个半月低位，因预期将公布的巴西数据将显示甘蔗压榨速度迅速，而可可从近期触及的三年高位进一步回落。
ICE阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中小幅下跌，伦敦罗布斯塔咖啡期货也下跌，但仍略高于100日移动均线。
ICE-10月原糖期货 跌0.26美分，或1.5%，收报每磅17.42美分，盘中一度触及四个半月低位17.27美分，之后缩减跌幅，预期巴西甘蔗压榨速度迅速，令市场受压。
交易员关注巴西行业集团Unica周四公布的数据，预期将显示在6月下半月天气干燥下，巴西中南部甘蔗压榨速度迅速。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 跌6.20美元，或1.3%，收报每吨459.00美元，此为四周低位。
指标ICE次月可可期货 收跌29美元，或0.9%，报3,087美元，尽管预期2014/15年全球供应不足，提振价格上周升至三年高位，但科特迪瓦(象牙海岸)供应充足。
LIFFE-9月可可期货 跌19英镑，或1%，收报每吨1,912英镑。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.05美分，或0.03%，收报每磅1.7290美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，或0.3%，报每吨2,056美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)