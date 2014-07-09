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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 02:24 BJT

纽约期市：ICE原糖在甘蔗压榨数据公布前下跌，可可下滑

路透纽约/伦敦7月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌至四个半月低位，因预期将公布的巴西数据将显示甘蔗压榨速度迅速，而可可从近期触及的三年高位进一步回落。

ICE阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中小幅下跌，伦敦罗布斯塔咖啡期货也下跌，但仍略高于100日移动均线。

ICE-10月原糖期货 跌0.26美分，或1.5%，收报每磅17.42美分，盘中一度触及四个半月低位17.27美分，之后缩减跌幅，预期巴西甘蔗压榨速度迅速，令市场受压。

交易员关注巴西行业集团Unica周四公布的数据，预期将显示在6月下半月天气干燥下，巴西中南部甘蔗压榨速度迅速。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 跌6.20美元，或1.3%，收报每吨459.00美元，此为四周低位。

指标ICE次月可可期货 收跌29美元，或0.9%，报3,087美元，尽管预期2014/15年全球供应不足，提振价格上周升至三年高位，但科特迪瓦(象牙海岸)供应充足。

LIFFE-9月可可期货 跌19英镑，或1%，收报每吨1,912英镑。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.05美分，或0.03%，收报每磅1.7290美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，或0.3%，报每吨2,056美元。(完)

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