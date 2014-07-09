版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，因豆油下跌和天气良好

路透芝加哥7月9日 - 美国大豆期货周三多数收低，交易商表示，因豆油下跌，且美国天气良好，提振对大豆丰收的预期。

尽管多数大豆合约下跌，但7月大豆合约在交投清淡中上升，受助于回补空头和合约到期前有低吸买盘。7月大豆合约上涨，终止近月合约连续七日下跌的頽势。

豆油下挫，7月合约到期有大量合约交割，凸突显需求疲弱。交易商也指因马来西亚棕榈油下跌。

CBOT-8月豆油 和12月豆油 均触及合约低点。

CBOT表示，7月豆油有另外的716口合约交割，令月度总数增加至4,208口。

豆粕期货收高。现货市场的交易员称，本周终端用家的需求上升，因为禽畜供应商利用现货价格大跌的机会买入。

8月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳12.46-1/2美元。

8月豆粕合约 收高4.2美元，报每短吨406.1美元。8月豆油合约 下跌0.74美分，报37.14美分。

今日CBOT大豆预估成交量为192,454口，豆粕为71,547口，豆油为83,49口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐