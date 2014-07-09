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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因收割压加和出口疲弱

路透芝加哥7月9日 - 美国小麦期货周三下挫至四年新低，因美国大平原和中西部持续收割带来压力，以及美国小麦出口需求不济。

全球最大的小麦买家埃及周三表示，买入24万吨罗马尼亚小麦，将在8月运送。在这次标购中，没有美国小麦。

分析师预期，美国农业部周四早上将公布，最新一周出口销售美国小麦40-63.5万吨。之前一周出口销售56.75吨小麦。

CBOT-9月小麦期货 收跌5美分，报每蒲式耳5.51-1/4美元

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,522口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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