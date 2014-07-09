全球金市：美联储会议记录和预期一致令金价上涨，钯金升至13年半新高

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美联储会议记录暗示将在10月结束购债，没有改变通胀预期
* ETF黄金持仓量触及三个月高位
* 钯金涨至13年半新高
路透纽约/伦敦7月9日 - 金价周三上涨，留守在1,320美元以上，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日发布的会议记录没有暗示将提早升息。
钯金 连续第二日触及13年半新高，铂金也上涨。南非矿工长时间罢工、主要出产国俄罗斯和西方关系紧张，以及汽车销售上升，推动钯金和铂金上涨。
现货金接近一周高位，因全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，黄金持仓量连续第二天增加，自4月中来首次上升至超过800吨。
1925 GMT，现货金 升1%，报每盎司1,330美元，美国8月期金 收涨7.80美元，报每盎司1,324.30美元。
金价上涨，因预期美联储6月会议记录将显示对货币政策的想法没有重大改变，意思是美联储不准备很快升息或提早撤走刺激计划。
“在这方面，黄金市场得到它所想要的，”Sarhan Capital的Adam Sarhan表示，“市场对美联储会议记录作一些下意识反应，美元上涨和金价回吐部份升幅，但这反应很短暂，而且变动也很小。”
美联储会议记录显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资。
美联储会议记录也重申其立场，预期在未来几年美国通胀将仍然低于美联储2%的目标。
美元指数 跌至约一周低位，提振黄金作为对冲工具的吸引力。
现货银 与黄金一起攀升，上涨0.8%，至每盎司21.17美元。
现货钯金 涨0.5%，报每盎司871.22美元，盘中触及873.80美元，为2001年2月来最高。
现货铂金 上升1.3%，报每盎司1,507美元。
俄罗斯和西方就乌克兰问题而关系紧张，令人担忧克里米亚地区的铂金群金属(PGM)供应将可能受到影响。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)