美国股市：上涨，因会议记录显示联储讨论了退出超宽松政策计划的细节

* 美联储会议记录显示决策者讨论了退出策略的细节

* 美国铝业业绩好于预期，股价升至2011年7月来最高

* 美国航空更新营收预估，带动航空股上升

* 道指和标普500指数上涨0.5%，Nasdaq指数上升0.6%

路透纽约7月9日 - 美国股市周三收高，在连续两日大跌后反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，联储决策者开始讨论退出宽松货币政策计划的细节。

美联储会议记录显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。许多委员希望在首次升息或之后就结束投资组合再投资。

“在消化了美联储会议记录后，市场的结论是美联储在10月结束购债是经济强劲的迹象，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。

三大股指在会议记录公布后下滑，但很快反弹。

道琼工业指数 收高78.99点，或0.47%，至16,985.61点；标准普尔500指数 收涨9.12点，或0.46%，至1,972.83点；Nasdaq指数 上扬27.57点，或0.63%，至4,419.03点。

美国铝业 是最大升幅的标普500指数成份股之一，劲涨5.7%，收报15.69美元，盘中触及2011年7月来最高的15.76美元。美铝周二公布的经调整后第二季获利和营收高于市场预期。

美国最大抵押贷款银行富国银行 周五将公布业绩。周三，该行股价逆市下滑0.1%，至52.19美元。倍受关注的数十家企业下周将公布业绩，其中包括道指成分股。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第二季获利料将增长6.2%，低于4月初时预期的增长8.4%。营收预期将增长3%。

增长预估“并非一无是处，但也不值得过于兴奋，”LPL Financial首席市场策略师Jeff Kleintop在致客户的报告说。

“增长率支持我们对2014年企业获利增长将在单位数区间的高端和美股将进一步上升的预期，”Kleintop说，“但是，尽管在未来几周的美国业绩期期间可能会有不错的业绩出炉，但本季表现和上季不会有很大差别。”

美国航空 放量攀升4.3%，报41.99美元。周三有超过2,000万股易手，高于其10日移动均值1,650万股。美国航空收窄了第二季营收增长预估区间，上调预估区间的低端，下调预估区间的高端。

Southwest Airlines Co 劲升1.9%，报27.21美元。 达美航空(Delta Air Line) 涨1.4%，报36.96美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为52.8亿股，略低于6月均值57.9亿股。(完)